"Андерлехт" объявил о переходе Михайличенко

Бельгийский "Андерлехт" объявил о трансфере украинского защитника Богдана Михайличенко.
До этого украинец выступал в составе луганской "Зари", с которой в последнем сезоне получил бронзовые медали чемпионата Украины по футболу.
Контракт 23-летнего украинца в новом клубе рассчитан до 2024 года. О сумме трансфера официально не сообщают, однако в СМИ ранее появилась информация, что "Андерлехт" активировал клаусулу и выкупил игрока за почти €500 тыс. Об этом пишет radiosvoboda
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько "Андерлехт" заплатит за Михайличенко
В прошлом сезоне "Андерлехт" завершил чемпионат Бельгии на 8-й строчке турнирной таблицы.
Комментарии