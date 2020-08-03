"Андерлехт" объявил о переходе Михайличенко

Богдан Михайличенко перешел в "Андерлехт" за 500 тысяч евро. Фото "Заря" Луганск

Бельгийский "Андерлехт" объявил о трансфере украинского защитника Богдана Михайличенко.

До этого украинец выступал в составе луганской "Зари", с которой в последнем сезоне получил бронзовые медали чемпионата Украины по футболу.

Контракт 23-летнего украинца в новом клубе рассчитан до 2024 года. О сумме трансфера официально не сообщают, однако в СМИ ранее появилась информация, что "Андерлехт" активировал клаусулу и выкупил игрока за почти €500 тыс. Об этом пишет radiosvoboda

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В прошлом сезоне "Андерлехт" завершил чемпионат Бельгии на 8-й строчке турнирной таблицы.