Анчелотти похвалил "Шахтер"

Карло Анчелотти возглавил "Реал" второй раз. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Шахтером" в матче туре группового турнира Лиги чемпионов.

Анчелотти признался, что его команде нужно перестраиваться по ходу игры.

"Мы начали хорошо и агрессивно оба тайма, особенно первый. Забили первый гол достаточно быстро. Должны были подождать, а потом работать с еще большей агрессивностью и эффективностью. Мы просто пытались контролировать мяч без особо острых атак – об этом я игрокам сказал.

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"Шахтер изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была определенная усталость. Шахтер – команда особенная, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже прессингуют тебя. Таков был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Именно против этого соперника мы так сыграли", – цитирует тренера сайт "Шахтера".

"Шахтер" проиграл "Реалу" 1:2. В другом матче "Интер" победил "Шериф" – 3:1. В турнирной таблице лидирует "Реал" с девятью очками. В "Интере" семь пунктов и второе место. "Шериф" занимает третье место с двумя победами. У "Шахтера" одно очко и последнее место в группе. В следующем туре "Реал" будет гостить в Молдове, а "Шахтер" сыграет против "Интера" в гостях.