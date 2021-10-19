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вторник, 19 октября 2021 09:33

Анчелотти поделился ожиданиями от матча против "Шахтера"

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Анчелотти поделился ожиданиями от матча против &quot;Шахтера&quot;
Карло Анчелотти возглавил "Реал" второй раз. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиям от мачта третьего тура Лиги чемпионов против "Шахтера",

Итальянский наставник планирует получить в Киеве положительный результат для своей команды.

"Из сборных футболисты вернулись в хорошей форме, за исключением Эдена Азара - у него есть некоторые проблемы. Зато это время принесло пользу Мэнди и Марсело возвращаются, они уже в порядке. Мы увидели хорошие вещи в команде, поработали над ошибками прошлых матчей и считаем , что готовы к игре, которая будет достаточно непростой, со сложным соперником. Уверены в себе и в том, что можем сделать.

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Естественно, и завтра, и с "Барселоной" в чемпионате Испании очень важные матчи. Мы хорошо играли перед первой паузой на сборные. После второй было немного труднее. А сейчас должны возвращаться на очень высокий уровень, чтобы побеждать и выступать так, как в самом начале ", - цитирует тренера сайт "Шахтера".

Матч "Шахтер" - "Реал" состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Начало игры в 22:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В турнирной таблице лидирует "Шериф" с двумя победами. "Реал" три очка, а у "Шахтера" один пункт и последнее место.

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Дата
19
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