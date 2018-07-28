Анатолий Ломаченко подтвердил статус лучшего тренера мира

В начале года Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе (BWAA), признала отца и тренера Василия Ломаченко Анатолия Ломаченко лучшим тренером 2017 года. Ожидаем, что Папаченко, как с недавних пор любя называют Анатолия Николаевича, станет №1 в мире и в этом году. Оснований для этого достаточно. Василий Ломаченко под его руководством покорил третью весовую категорию, а Александр Усик неделю назад стал абсолютным чемпионом мира. Оба демонстрируют самый современный бокс в стиле "high-tech" и входят в ТОП-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории, проведя на двоих всего 27 боев. Анатолий Ломаченко является архитектором этого стиля, он - "Лобановский бокса", который опережает свое время. Gazeta.ua рассказывает о некоторых деталях работы гениального тренера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира

Александр Усик после полуфинального боя во Всемирной боксерской суперсерии против латыша Майриса Бриедиса оказался на распутье. С Сергеем Ватаманюком решил распрощаться, а искать нового тренера за несколько месяцев до главного поединка жизни - тоже не самый правильный вариант.

Анатолий и Василий Ломаченко в компании с Усиком

Так сложилось, что его близкий друг и кум Василий Ломаченко в своем крайнем бою - 12 мая против Хорхе Линареса - получил травму плеча, после чего лег на операционный стол и выбыл из бокса на полгода. Только потому Анатолий Ломаченко, с которым Усик работал во время любительской карьеры и имеет наибольший авторитет для боксера, согласился готовить Александра к бою с Муратом Гассиев.

- У Анатолия Николаевича главная цель в жизни - это карьера Васи, - рассказал на правах анонимности человек, вхожий в круг Ломаченко и Усика. - Когда тренируется Василий, Анатолий Николаевич не тренирует больше никого, не отвлекается ни на что. Потому что лишь так, считает, можно достичь наивысшего результата. То, что Василий сейчас восстанавливается после операции и Анатолий Николаевич согласился тренировать Сашу - это подарок Судьбы. В будущем такая возможность может и не повториться. Конечно, советами он и в дальнейшем будет помогать, а вот управлять тренировочным процессом не будет, если в те же сроки подготовку будет проводить Василий.

Тренерская философия Анатолия Ломаченко - создать универсального солдата

Всегда скромный, молчаливый, незаметный Анатолий Ломаченко хлопотным трудом построил любительскую "Dream Team" образца 2011-2012 годов, которая стала лучшей на чемпионате мира и уступила только хозяевам на Олимпийских играх. Остался при этом в тени главного тренера сборной Дмитрия Сосновского. Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик, Александр Гвоздик, Евгений Хитров, Тарас Шелестюк... Это "золотое поколение" украинского бокса во многом достигло таких вершин благодаря Ломаченко-старшему, его уникальной методике тренировок и пониманию бокса.

Анатолий и Василий Ломаченко - один из лучших тандемов в истории бокса

В основе методики - многостороннее развитие боксера, создание из него некоего универсального солдата. Для совершенствования работы ног Василий Ломаченко в детстве три года занимался народными танцами. Затем была секция борьбы - там он формировал выносливость и слаженность работы мышечной системы организма. Далее последовали игровые виды спорта, марафонские дистанции и заплывы через Днестровский лиман. Упражнения на развитие внимательности и скорости мышления. Решение кроссвордов, ходьба на руках и многое другое. Чего стоит хотя бы упражнение "голова в тазике", когда приходилось задерживать дыхание хотя бы на три минуты? И не один раз после минутного перерыва. Так же многогранно развивались и другие боксеры, с которыми работал Николаевич.

В основе методики Ломаченко - многостороннее развитие боксера, создание из него некоего универсального солдата

Неудивительно, что стиль их во многом похож. Журналист ESPN в своей статье о бое с Муратом Гассиев отметил, что Александр иногда выглядел как "большая копия Василия Ломаченко" и никто в крузервейте или супертяжелом весе не имеет боксерских способностей или скорости рук как Усик.

Анатолий и Василий Ломаченко - один из лучших тандемов в истории бокса

- Анатолий Николаевич - это настолько аналитический, мудрый человек, которогосложно с кем-то сравнивать, - рассказал наш собеседник. - Перед боем с Гассиевым изучили каждое его движение в ринге, подобрали соответствующих спарринг-партнеров, просчитывали всё до мелочей на высоком профессиональном, научном уровне. В принципе вся команда на таком уровне работает. Каждый делает свою работу на 100% и является топ-профессионалом в своем деле. По физической подготовке был один тренер, по растяжкам - другой, работали психолог, диетолог... Отсюда и непревзойденная работа в ринге Усика. Все признают, в том числе Саша, что это был его лучший поединок в профи-карьере.

Ломаченко-старший сейчас непререкаемый авторитет, который результатами подтверждает свой тренерский талант. Он мастерски разбирает соперников до и во время боя. Его подсказки и корректировки в перерывах между раундами полезные и правильные. Так было и в бою Усик - Гассиев. "Слава Богу за все, и спасибо вам за то что вы со мной в самые ответственные моменты моей жизни. ПапаченкоГерой", - недвусмысленно написал в соцсети о роли Ломаченко-старшего в этой победе первый в истории украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик.