Американский боксер требует реванш у Ломаченко

Гэри Расселл-младший потерпел единственное поражение от Василия Ломаченко на профессиональном уровне. Фото: oxing Scene

Американский боксер Гэри Расселл-младший после победного боя против Тугстсогта Ньямбаяра заявил, что хочет провести матч-реванш с Василием Ломаченко.

В июне 2014 американский проспект Расселл-младший потерпел первое и до сих пор единственное поражение в карьере от рук украинского чемпиона.

"Я хочу матч-реванш с Ломаченко. Я не хочу делать это ни для болельщиков, ни для СМИ. Я хочу сделать это для себя. Я слишком честолюбив, чтобы забыть и оставить все как есть. Мне необходимо вернуть долг ", - приводит слова чемпиона мира "Boxingscene.com".

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Украинский боксер Василий Ломаченко вскоре будет драться с Теофимо Лопесом. Бой может состояться 30 мая.