Алиев попал в очередной громкий скандал

Александр Алиев последние 3 года играет за любительские клубы

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев вновь попал в громкий скандал.

Он не подбирал слов в споре с киевской милицией. Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал Алиев со своими друзьями.

Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок "Динамо" вместе со своим товарищем достаточно жестко отреагировали, требуя полицейского отдать кому-то нагаек и продемонстрировать свои документы. В итоге, компания футболиста получила штраф.

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Александр Алиев 4 раза становился чемпионом Украины в составе "Динамо" сколько раз становился обладателем Кубка страны. Кроме "Динамо" выступал за "Локомотив" Москва и "Металлург" Запорожье, "Анжи". В 2016 году начал играть на любительском уровне.