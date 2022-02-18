Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины 37-летний Александр Алиев опубликовал фотографию, на которой он вооружен до зубов.

Бывший звездный футболист натянул, что готов оружием защищать украинскую землю.

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"ОГО – Остаюсь. Горжусь. Обороняю!", – написал Алиев в Instagram.

Автор: Instagram.com/aliev_sasha8

Отметим, что Алиев – уроженец Хабаровска, но с 1999 играет и живет в Украине. Владеет украинским гражданством и выступал за молодежную и национальную сборную Украины.

Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2013 годы. В сезонах 2009/10 был звездой команды. Также имел опыт выступления за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Локомотив" Москва, "Движение" и "Анжи". В 2016 году завершил профессиональные выступления. Сейчас ведет свой YouTube-канал "Кент".