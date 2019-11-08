"Александрия" спаслась в матче против "Сент-Этьена"

Максим Задерака принес "Александрии" ничью. Фото: из открытых источников

"Александрия" на "Арене Львов" сыграла вничью с "Сент-Этьеном" 2: 2 в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Спортарена"

Гости вышли вперед в середине первого тайма. Вахби Хазри уверенно реализовал пенальти, который он же и заработал.

На 72-й минуте "Александрия" отыгралась, но гол не был засчитан из-за офсайда у Евгения Банады. Через три минуты Махди Камара удвоил преимущество "Сент-Этьена".

В концовке встречи команде Владимира Шарана удалось сократить отставание. Денис Безбородко с близкого расстояния переиграл Стефана Руффо. В компенсированное время "Александрия" сравняла счет. Точный удар на счету Максима Задераки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне не смогли дожать соперника: главные выводы матча "Копенгаген" - "Динамо"

В 5 туре 28 ноября Александрия дома примет "Вольфсбург". Сейчас у команды Шаран 3 очка после 4 сыгранных матчей и последнее место в группе.