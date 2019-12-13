"Александрия" проиграла в последнем туре Лиги Европы

Роман Безус отметился двумя ассист в матче против "Александрии". Фото: kaagent.be

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Гент" принимал "Александрию". Матч завершился со счетом 2: 1.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте. Украинец Роман Безус дал точный пас Лорану Депуатру, успешно пробил в нижний угол ворот. На 16-й минуте бельгийский клуб удвоил счет. Депуатр, снова получив ассист от Безуса, забил гол в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме украинский клуб сделал попытку сравнять счет. На 54-й минуте Денис Мирошниченко получил мяч на отскоке и нанес удар в нижний угол ворот. Однако больше гости не забивали, пишет "Спортарена"

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"Гент" сохранил за собой первое место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы. Бельгийский клуб набрал 12 очков. "Александрия" расположилась на 4-м месте в группе и осталась без еврокубковой весны. Подопечные Владимира Шарана сыграли трижды вничью и 3 раза потерпели поражение.