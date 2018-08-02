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четверг, 02 августа 2018 00:22

Александр Усик отказался стать Героем Украины

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Александр Усик отказался стать Героем Украины
Усик не хочет быть Героем Украины. Фото: РБК

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик дал первую в Украине пресс-конференцию после своей недавней победы в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Спортсмен решительно отказался от звания "Героя Украины", которое ранее ему предложил присвоить украинский премьер Владимир Гройсман, сообщает Экономист.

"Не нужно мне ничего давать. Просто не мешайте мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Мне не нужны звезды Героя, для части населения Украины я и так герой. У меня есть признание, а звезды у нас и так дают, кому попало. Лучше бы те, кто постоянно кричит по телевизору по любому поводу, вернули в страну мир и подняли пенсии", − сказал боксер.

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Александр стал третьим абсолютным чемпионом мира в истории тяжелого веса. Раньше такого статуса достигали Эвандер Холифилд и О'Нил Белл, но у них обоих было только по 3 пояса - WBC, WBA и IBF.

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  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
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