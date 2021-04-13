Александр Усик и WePlay Esports показали бокс с новой стороны. Почему это урок для бизнеса

Фото: пресс-служба WePlay Esports

Бокс на арене для виртуальных боев. Кажется, что это мало совместимые вещи, но нет. В субботу 10 апреля именно такое зрелище вышло в эфир канала Xsport и транслировалось онлайн на Twitch и YouTube. Организовали его USYK-17 PROMOTIONS и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports.

Почему это может быть хорошим примером для бизнеса и спорта прямо сейчас?

Фото: пресс-служба WePlay Esports

Совместить два спорта

В COVID-эпоху с ограничениями столкнулись все. Спорт не может собирать зрителей на стадионах и рингах, падает ощущение масштаба, а с ним и поступления от спонсоров. Бизнес недополучает доходы, в том числе из-за того, что простаивают его ресурсы и площадки.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

На таком фоне коллаборация чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика и управляющих партнеров WePlay Esports Олега Крота и Юры Лазебникова выглядит вариантом ответа. В декабре прошлого года они объявили о сотрудничестве — создании WePlay Ultimate Fighting League.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

В рамках лиги партнеры уже провели первый сезон киберспортивных состязаний по файтингам Mortal Kombat, Soulcalibur и Tekken. Для Усика это возможность зайти в новую бизнес-нишу и привлечь молодых поклонников киберспорта. А WePlay Esports расширяет свою зрительскую аудиторию за счет фанатов бокса. Ведь наблюдать за яркими виртуальными схватками не менее интересно, чем за физическими.

Новая площадка — новый зрительский опыт

На лиге Усик и киберспортивный медиахолдинг не остановились. Очередной вечер бокса, который ранее уже организовывала USYK-17 PROMOTIONS, решили провести на непривычной площадке — WePlay Esports Arena Kyiv на ВДНГ.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

Арена напичкана техническими решениями прежде всего под киберспортивные трансляции. Например, прямо в эти дни там проходил турнир по Tekken 7. Но благодаря конструктивным особенностям ее быстро перестроили: установили боксерский ринг, оборудовали места для судей, сопровождающих и комментаторов.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

По карантинной традиции пришлось провести состязания без зрителей. Всех спортсменов и организаторов протестировали на COVID-19.

Но закрытый формат в каком-то смысле пошел на руку: команда организаторов максимально сосредоточилась на трансляции. Фанаты бокса получили новый зрительский опыт: яркое оформление, присущее киберспортивным турнирам, диджей, выходы, звук, AR-эффекты, динамика съемки.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

Новинки получили и поклонники esports. Эфир на английском языке шел на Twitch-канале WePlay Ultimate Fighting League, где традиционно показывают виртуальные бои. А мировые звезды киберспортивной аналитики выступили в новом амплуа — комментировали реальные бои. На украинском трансляция шла на телеканале Xsport и YouTube-канале USYK17. Партнером WePlay Esports по трансляции стал крупнейший игрок рынка спортивного стриминга DAZN.

Быть гибче в пандемию

На вечер рейтинговых поединков приехали 16 спортсменов из Украины, Великобритании, Хорватии, Венгрии, Грузии и Беларуси. Украинцы отметились шестью победами, среди них участники главного и двух соглавных боев — Рамиль Гаджиев, Даниэль Лапин и Цотне Рогава.

Фото: пресс-служба WePlay Esports

Наверняка это не последние встречи такого формата. По словам Александра Усика, когда боксеры увидят, в какой обстановке вели бои, то подумают, что Илон Маск отправил их прямиком в космос.

О том, что в пандемию нужно быть гибче, говорят многие. Ultimate Boxing Night — это достойный ответ карантинным ограничениям. Когда физические возможности бизнеса и спорта сужаются, есть смысл преодолевать рамки мышления и создавать новые форматы с партнерами из других индустрий.

Больше деталей об Ultimate Boxing Night здесь.