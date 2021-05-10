Ахметов назвал игрока "Шахтера", который будет стоить 100 миллионов

Фернандо не является игроком основы "Шахтера. Фото: "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, кто в его команде может стать самым дорогим игроком за всю историю

У нас есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить 100 миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить один миллион, а может стоить сто – все зависит от него.

Я хотел бы, чтобы он стоил двести и чтобы он был в "Шахтере", – сказал Ахметов.

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22-летний Фернандо в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 23 матчах. Ранее нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму и выбыл на полгода. Еще один игрок линии атаки Тайсон разорвал контракт и уехал в Бразилию.