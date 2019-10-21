Ахметов хотел вернуть Зинченко в "Шахтер"

Александр Зинченко провел в "Уфе" один сезон. Фото: из открытых источников

Эксперт программы "Большой футбол" Михаил Метревели рассказал, что президент "Шахтера" Ринат Ахметов хотел вернуть Александра Зинченко. Когда тот выступал в составе "Уфы", сообщает "Спортарена".

"Вообще, мне кажется, что" Шахтер "близок к перестройке своей игровой модели. Структура игры будет меняться на более современной манере - 4-3-3. Для этого нужен другой набор игроков. Я точно знаю, что президент клуба Ринат Ахметов уже давно думает о том, чтобы перестроить игру, это было еще при Луческу, чтобы команда играла 4-3-3.

Была идея, что эта тройка в середине поля, которая должна быть ключевой, в ней должен был играть Зинченко. Тогда он выступал в "Уфе", и президент "Шахтера" хотел вернуть его. Наверное, в этой тройке играли бы Зинченко, Степаненко и Патрик ", - сказал Митривели в эфире программы" Великий футбол ".

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Зинченко не сумел пробиться в основной состав Шахтера и в 2015 году стал игроком "Уфы". В 2016 году полузащитник перебрался в "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне Александр провел девять матчей за №мистян ", в которых не отметившись результативными действиями.