Ахметов хочет оставить Каштру в "Шахтере" - источник

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов готовит новый контракт для наставника команды Луиша Каштру.

Действующее соглашение португальского тренера с"горняками" действует до конца текущего сезона.

"Вроде и не наше это дело, совать свой нос в чужой донецкий город, но вброс о кандидатах на замену Каштру, все чаще появляются в СМИ ... По нашей инсайдерской информации из донецкого лагеря - сейчас в "Опере" ( отель где базируется "Шахтер" - Gazeta.ua) работают над проектом нового двухлетнего соглашения с португальцем. Вопреки воле гендиректора (Сергея Палкина - Gazeta.ua) и директора по футболу (Дарио Срны- Gazeta.ua), или как там его (не исключено, что данные вбрасывания - их выходки).Хозяину виднее. Он так видит. как.

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Как шепчут, сферхфинансирования снова ждать не приходится, политические проблемы и пробоины в широком ахметовском бизнесе можно наблюдать уже сейчас и собственными глазами. и самое главное - основная суть хозяйской предъявы тому же "гениальному менеджменту" - почему команда из собственных воспитанников-украинцев и с втрое меньшим бюджетом маячит впереди целых семь пунктов? И правильным будет продолжение холостого сейчас бразильского вектора развития? Работа Каштру по перестройке клуба по внедрению молодежи, Ахметова по-видимому, не разочаровала. И поэтому Каштру наверняка опять будет дан шанс. Похоже, это тот самый редкий случай, когда гордые сыны терриконов вынуждены снимать "копирочку" из действий главного врага. У нас все", - сообщает "Динамо Киев Inside".

Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с лета 2019 года. За это он смог дойти до финала Лиги Европы и завоевал чемпионский титул сезона 2019/20. Сейчас команда идет 2-й в чемпионате Украины, отставая на 7 очков от "Динамо", и уже вылетела из Лиги Европы в 1/8 финала от "Ромы". СМИ сообщают, что "Шахтер" заинтересован в итальянских тренерах Роберто Де Дзебри и Массимилиано Аллегри.