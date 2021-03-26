"Шахтер" нашел замену Каштру в Италии

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах наставника "Сассуоло" 41-летнего Роберто Де Дзерби.
Итальянский тренер пополнил шорт-лист донецкого клуба, сообщает Meta-ratings.
Де Дзерби создал одну из самых ярких команд серии А. "Сассуоло" 2-й сезон подряд держится в середине таблицы серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру, что важно для философии "горняков".
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"Шахтер" проводит поиск кандидатов на пост тренера в следующем сезоне. Соглашение действующего наставника команды Луиша Каштру действительно до лета 2021 года.
Ранее СМИ сообщали, что бывший наставник "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Шахтер".
Роберто Де Дзерби работал с "Палермо", "Беневенто", "Фоджа" и "Дарфо Боарио".
В текущем сезоне "горняки" идут на 2-м месте в чемпионате Украины, отставая от "Динамо" на 7 очков. Кроме того, они вылетели из еврокубка, уступив "Роме" на стадии 1/8 Лиги Европы.
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