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четверг, 25 марта 2021 15:52

Капитан "Шахтера" покинет клуб из-за конфликта с Каштру

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Капитан &quot;Шахтера&quot; покинет клуб из-за конфликта с Каштру
Андрей Пятов выступает за "Шахтер" 14 лет. Фото: REUTERS

Капитан "Шахтера" 36-летний Андрей Пятов покинет донецкий клуб по окончании сезона.

Пятов не хочет продолжать контакт с клубом, который завершается летом 2021 года.

"У Пятова был какой-то конфликт с главным тренером "Шахтера". Даже не конфликт: Пятов на теории непосредственно задал вопрос Луишу Каштру - это было в конце лета - мол, что-то не так, мы не так делаем, играем, почему мы не анализируем?

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После этого Пятова понемногу начали "сливать". Он потерял свое место в клубе, начали делать ставку на Анатолия Трубина.

Сейчас Андрей не продлил контракт с "Шахтером", хотя ему предлагали. Скорее всего, он будет играть в другом месте, потому что у него заканчивается контракт летом. Кроме того, "горняки" очень следят за Дмитрием Ризныком (вратарь "Ворсклы". - Gazeta.ua), ведутся переговоры на уровне руководства", - сказал журналист Роман Бебех в программе "Бомбардир".

Андрей Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. За это время провел 293 матча. В 2019 году стал капитаном команды вместо Тайсона.
Начиная с сентября 2020-го Пятов проиграл конкуренцию в воротах "горняков" Анатолию Трубину.

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