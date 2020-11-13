Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"

Андрей Пятов получил капитанскую повязку в "Шахтере" в начале 2020 года. Фото: ФК "Шахтер"

В "Шахтере" происходит cмена основного вратаря. 19-летний Анатолий Трубин выигрывает конкуренцию у 36-летнего Андрея Пятова.

Переломный момент произошел в августе 2020 года. "Горняки" разгромно уступили "Интеру" в полуфинале Лиги Европы и проиграли матч "Динамо" за Суперкубок. В обеих играх Пятов не выручил свою команду. Если возрастной голкипер не спасает, но есть молодой вратарь, который может играть на примерно том же уровне и прогрессировать, то уже стоит задуматься над заменой первого номера.

Очень не просто любой команде отказываться от игрока, который много лет провел в основном составе. Но такова футбольная жизнь. От этого никуда не деться. В свое время трудно было представить "Шахтер" без Дарио Срны, Ярослава Ракицкого, но без них команда не потерял свой уровень.

Сейчас у "горняков" происходит смена поколений. Когда лидерские функции переходят от Марлоса, Мораеса, Тайсона, Исмаили к более молодым футболистам - Манору Соломону, Тете, Маркосу Антонио, Додо. Старожилы еще могут дать определенный уровень, поэтому это стоит использовать для появления в основном составе больше молодых игроков, чтобы переход был более плавным и с минимальными потерями для результата.

Луиш Каштру умеет работать с молодыми игрокам. Во многом португальский футбол построен на принципах развития футболистов. В "Витории Гимараэш" и затем в "Шахтере" смог раскрыться Додо работая с Каштру. Получают свой шанс Виктор Корниенко и Валерий Бондарь в первой команде "горняков". Теперь пришла очередь и Трубина.

Главная проблема Пятова - не в том, что у него не вышли отдельные матчи. Ошибки всегда происходят. 36-летний вратарь уже не может работать над их искоренением. Это его уровень, от которого нужно отталкиваться. Если "Шахтер" хочет пригнуть выше, чем полуфинал ЛЕ и выход из группы ЛЧ, то стоит что-то менять. Возможно, даже то, что раньше приносило успех.

Если "Шахтер" хочет пригнуть выше, чем полуфинал ЛЕ и выход из группы ЛЧ, то стоит что-то менять. Возможно, даже то, что раньше приносило успех

Если снова проводить вратарскую рокировку, то это ни к чему хорошему не приведет. Трубин уже почувствовал вкус ЛЧ. Стал героем матча против "Интера". Начал стабильно играть в УПЛ. После этого становиться вторым вратарем, или играть за молодежную команду уже не правильно в плане развития. Это может иметь негативные последствия. Молодые футболисты требуют стабильного и равного подхода к себе, а не шарахкаться из стороны в сторону. Если "Шахтер" выбрал линию с Трубин в воротах, то должен этого придерживаться.

Возможно, Трубин сейчас слабее вратарь как Пятов. Но потенциал у него больше. Собственно, капитан "Шахтера" в силах еще вытянуть несколько сезонов. Несмотря на возраст особых проблем со здоровьем или тяжелых травм у Андрея нет. Сегодняшняя медицина позволяет вратарям играть на высоком уровне до 40 лет. Только в таком случае Трубин потеряет оптимальное время для перехода во взрослый футбол. Молодой игрок должен переходить вовремя с одного уровня на другой. Есть риски, если Пятов останется в воротах "горняков" еще на пару лет, то Трубин не состоится как высококачественный вратарь. Можно просто пересидеть в молодежных командах свое время.

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"Шахтер" работает по схеме ведущих команд мира во вратарской вопросе. Есть основной голкипер, который имеет полное доверие. Как бы он не сыграл, но он должен играть в каждом матче. Под ним находится дублер, который выходит на поле только в нужных матчах, когда требуется ротация или замена из-за проблем со здоровьем. Такой подход развивает дополнительную уверенность во вратаре. Он понимает, что если даже ошибся, то ничего страшного в этом нет. Последние 3 сезона в "Шахтере" такую ​​функцию выполняет Алексей Шевченко, который просто второй вратарь без малейших амбиций.

Если "горняки" окончательно сделают ставку на Трубина, как на основного вратаря, то Пятову не стоит оставаться в команде вторым номером, и выполнять роль дублера. Наличие не играющего, опытного, именитого вратаря точно станет давлением для молодого голкипера. Какой дружественной не была бы атмосфера в команде, и как бы Пятов не хотел передавать свой опыт молодому вратарю, но у него огромный авторитет, который ничего хорошего дать не может. Это все очень похоже на фактор Шовковского в "Динамо", который не позволял долгое время другим голкиперам клуба успешно играть. Максим Коваль, Александр Рыбка, Станислав Богуш так и не нашли себя в Киеве.

Если "горняки" окончательно сделают ставку на Трубина, которая на основного вратаря, то Пятову не стоит оставаться в команде вторым номером, и выполнять роль дублера

Если ты не играешь, то поддерживать игровую форму очень не просто. Особенно это касается спортсмена, которому уже за тридцать. Для того, чтобы успешно играть в таком возрасте, нужно постоянно иметь игровую практику. Если этого не будет, то просто ритм организма сбивается и все идет к завершению карьеры.

Пятов - капитан сборной Украины и основной вратарь национальной, начиная с Евро-2012. Если хочет завершить карьеру в сборной первым номером, то ему нужно стабильно играть. Любому футболисту тяжело без игровой практики, особенно это касается вратарей. Ошибка в плане Андрея Лунина в матче против Польши является во многом показательной в этом плане.

Если раньше Пятов был безоговорочным вратарем номер один в сборной и УПЛ, то сейчас появилась конкуренция. Проявляет себя Георгий Бущан, который уже сыграл 3 матча за сборную, стал одним из героев матча против Испании и имеет стабильную игровую практику в "Динамо".

Жизнь после "Шахтера" не заканчивается. В этом плане идеальной для продолжения карьеры выглядит Турция





Если Пятова есть амбиции играть на профессиональном уровне дальше, то стоит думать о смене клуба. Андрей еще способен провести несколько сезонов на высоком уровне. Почему от этого отказываться, если есть желание и возможность? Жизнь после "Шахтера" не заканчивается. В этом плане идеальной для продолжения карьеры выглядит Турция.

Местные клубы готовы платить хорошие деньги футболистам с репутацией и именем. С этим проблем у Пятова нет никаких. Он много лет защищал ворота "Шахтера" в ЛЧ и сборной Украины, был на виду. Может стать украшением для любого клуба. Уровень турецкой лиги - не очень высокий и команды не очень организованы. На первое место выходит работа над собой и работоспособность игрока. С этими качествами в Пятова всегда было все хорошо. Евгений Селезнев играл в Турции успешно уже далеко после 30. Сейчас забивает много 31-летний Артем Кравец. Пятов может претендовать на именитые клубы, которым он реально сможет помочь. После многих лет у "Шахтере" смена клуба и чемпионата может пойти на пользу футболисту и открыть новые силы. 36 лет - это еще не такой большой возраст для вратаря.

Шевченко благодарен Пятову за игру в квалификации к Евро. Но если капитан сборной потеряет место в "основе" клуба, тренер должен задуматься.

Андрей Пятов выступает за "Шахтер" с 2007 года. В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012, Евро-2016 и Кубке мира 2006.