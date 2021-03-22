Тайсон рассказал, за что его выгнали из основной команды "Шахтера"

Тайсон не видит своего будущего в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Тайсон считает, что его перевели в молодежную команду из-за конфликта с тренером команды Луишем Каштру.

Бразилец отказался выходить на замену в матче Лиги Европы против "Ромы". После чего его отправили в дубль.

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"Я поспорил с тренером, вот что произошло. Я обсуждаю некоторые вещи, которые считаю неправильными.

Мой менеджер здесь, со мной. Он видит эту ситуацию и вообще все, что происходит. Я отдал все в его руки. Мое дело - тренироваться и смотреть, чем эта ситуация закончится", - сказал бразилец в комментарии GauchaZH.

Контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Футболист планирует вернуться на родину и выступать за родную команду "Интернасионал". "Шахтер" вылетел от "Ромы" по сумме 2 матчей со счетом 5:1. В последнем матче УПЛ "горняки" проиграли аутсайдеру ПФК "Львов" - 2:3.