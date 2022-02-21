Агрессии вроде бы и нет. Молчанов выиграл турнир ATP в паре с россиянином

Андрей Рублёв и Денис Молчанов. Фото: Open 13 Provence

Украинец Денис Молчанов и его напарник Андрей Рублёв из России обыграли вторых "сеяных" в финале турнира во Франции.

Украинско-российский дуэт победил со счетом 4:6, 7:5, 10:7, сообщает btu.org.ua.

34-летний украинский теннисист во второй раз в карьере сыграл в финале турнира АТР.

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В 2018 году Денис и его напарник Игор Зеленай из Словакии дошли до финала на турнире АТР 250 в Гштааде.

В коллекции Молчанова 33 титула в паре на соревнованиях ATP Challenger Tour.

34-летний Молчанов родился в Кишиневе, но с 2006 года выступает за Украину. На престижных турнирах Денис не побеждал. Специализируется преимущественно на игре в парах. Ранее Украине запретили принимать матч Кубка Дэвиса из-за агрессии РФ.