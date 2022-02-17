Украине запретили принимать матч Кубка Дэвиса из-за агрессии РФ

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который должен был состояться в Киеве 4-5 марта, будет перенесен за пределы нашей страны с сохранением указанных дат.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Федерация тенниса Украины.

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На заседании комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков.

Было отмечено, что Украина находится в статусе "наибольшей опасности". Комитет обратил внимание на то, что многие государства категорически призывают своих граждан покинуть пределы Украины как можно скорее.

Федерация тенниса Украины должна до понедельника, 21 февраля, предложить ITF варианты с проведением матча на нейтральной территории для сохранения "домашнего" статуса.

В случае непоступления таких предложений Международная федерация тенниса сама определится со страной проведения, ведь Барбадос не готов в столь сжатые сроки провести матч на своей территории.

В предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса мужская сборная Украины стартовала с победы над Израилем - 3:2. Дальше была победа над Китайским Тайбэем с аналогичным счетом. В противостоянии за выход в квалификацию Мировой группы Кубка Дэвиса Украина уступила Норвегии 1:3. Сергей Стаховский тогда заявил о завершении карьеры в сборной.