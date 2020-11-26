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четверг, 26 ноября 2020 16:48

Адвокат Марадоны обвиняет врачей в смерти своего клиента

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Адвокат Марадоны обвиняет врачей в смерти своего клиента
Диего Марадона выиграл для Аргентины Кубок мира-1986. Фото: Reuters

Адвокат покойного Диего Марадоны обвиняет врачей в смерти легенды мирового футбола.

Матиас Морли считает, что врачи долго ехали на вызов, поэтому не смогли помочь Марадоне.

"Скорая помощь ехала больше чем пол часа. Это настоящее преступление, идиотизм. Этот факт нельзя оставлять без внимания, поэтому я прошу исследовать это. Мой друг 12 часов не получал должного внимания и контроля со стороны медицинского персонала, который должен был отвечать за это .

Это день глубокой боли, грусти и размышлений. Я сердцем чувствую уход своего друга, которого я почитал своей преданностью и поддержкой до последнего дня. Я попрощался с ним лично, а поминки должны стать интимным и семейным моментом.

Диего был хорошим сыном, лучшим игроком в истории, а также честным человеком. Покойся с миром, друг ", - цитирует адвоката Ole.

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Диего Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа. 26 ноября в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с выдающимся футболистом.

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