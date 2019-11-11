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понедельник, 11 ноября 2019 11:39

"Я тебе не клоун", - Клопп поставил на место оператора

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&quot;Я тебе не клоун&quot;, - Клопп поставил на место оператора
Команда Клоппа в 12 турах АПЛ только раз сыграла вничью. Фото: рейтер

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поставил на место оператора после матча против "Манчестер Сити",

После игры наставник хозяев Юрген Клопп традиционно благодарил болельщиков за поддержку. Его сопровождал оператор, который попросил специалиста помахать кулаком на камеру, сообщает "Футбол 24".

"Я тебе не клоун", - именно такими словами Клопп поставил наглого оператора на место.

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В матче 12 тура АПЛ "Ливерпуль" победил главного конкурента "Ливерпуль" со счетом 3: 1 и закрепил лидерство в чемпионате Англии увеличив отрыв от ближайшего преследователя до 8 очков.

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