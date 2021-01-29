"Я собираюсь надрать ему задницу" - 40-летний боксер обещает побить Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Французский боксер 40-летний Карлос Такам обещает победить Украинский Александра Усика.

Бой против Такама должен был стать дебютом для Усика в супертяжелом весе, но боксеры не смогли согласовать все детали поединка осенью 2019-го года.

"В 2021 году у меня будет много соперников. Есть Оскар Ривас, является Усик, я должен был драться с ним - я собираюсь его поймать и надрать ему задницу.

Один из боев, который я хочу провести, и я знаю, что если мы проведем этот бой - это будет большой поединок против Энди Руиса. Есть такие бойцы, как Деонтой Уайлдер - я хочу драться с ним, с Ортисом, Уайтом или вообще провести реванш с Энтони Джошуа и Дереком Чисорой ", - цитирует Такама Boxing News 24.

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Александр Усик в своем предыдущем бою победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Следующим соперником украинца будет американец Джо Джойс.