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суббота, 13 ноября 2021 15:05

Я счастлив — Леоненко прокомментировал игру с Болгарией

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Я счастлив — Леоненко прокомментировал игру с Болгарией
Виктор Леоненко в матче против московского "Спартака". Фото: "Спорт-Экспресс"

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим впечатлениями от контрольного матча Украина - Болгария.

Встреча прошла в Одессе и завершилась вничью со счетом 1:1. Леоненко остался доволен действиями украинской команды.

"Я счастлив после матча с Болгарией. Ребята, я вас люблю! Наши игроки показали, что они реально футболисты. Надеюсь, что во вторник команда покажет такую же хорошую игру. Реализация - это недостаток не только нашей сборной, а и вообще всех клубов. Нужно попадать в ворота".

Также Леоненко указал на ошибку при пропущенном мяче от болгар.

"Гол, который мы пропустили - это проблема. Привез его Матвиенко, хотя в любом пропущенном голе виновата вся оборона и даже вратарь. Я надеюсь, что Петраков разберет эту ошибку и исправит ее, так как во вторник нас ждет более грозный соперник. Грустно, за такие ошибки, но ошибаются все", — сказал Леоненко в программе Великий футбол.

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Команда Александра Петракова идет на второй строчке в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков после семи туров. Боснийцы занимают четвертую позицию с семью баллами и игрой в запасе.

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Дата
13
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