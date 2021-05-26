Я рыдал без футбола девять лет – Ярославский

Ярославский сдержал слово и не занимался большим футболом. Фото: Football.ua

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о периоде жизни без работы в футбольной сфере.

"Я рыдал все девять лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол. Я железно знал, что рано или поздно вернусь. Всем это говорил". Сообщает "Телеграф".

"Посмотрите все мои интервью на протяжении девяти лет. Я всегда говорил, что не буду заниматься "Челси", "Манчестер Юнайтед", клубом с любым названием. Ни условным "Кривбассом", ни кем-либо еще.

Я могу заниматься только харьковским "Металлистом". Я никогда болельщиков не обманывал. Футбольные люди не обманывают.

Потому что футбол – это настолько публичное занятие, что тут неискренность сразу видна. Тут сразу видно, действительно ли ты переживаешь, или ты хочешь заработать пиар-дивиденды, политические, еще какие-то дивиденды.

Вся фальш видна моментально, все на футбольном поле", – сказал Ярославский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочу, чтобы все было серьезно – Маркевич обсудил возвращение в "Металлист"

Александр Ярославский был президентом "Металлиста" до 2013 года. Затем продал клуб Сергею Курченко. При продаже Ярославский пообещал 10 лет не заниматься футболом.