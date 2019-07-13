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суббота, 13 июля 2019 19:18

"Я проплакал несколько дней". Легенда мирового футбола сообщил о смертельной болезни

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&quot;Я проплакал несколько дней&quot;. Легенда мирового футбола сообщил о смертельной болезни
Синиша Михайлович был мастером штрафных ударов

Известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер итальянского клуба "Болонья" Синиша Михайлович дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своей серьезной болезни. У 50-летнего тренера был диагностирован острый лейкоз.

"Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Уверен и у меня нет никаких сомнений, что я выиграю эту битву, используя свою тактику.

Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня. За последние несколько дней я получил 600-700 сообщений и извиняюсь за то, что не ответил, так как хотел провести время наедине с самим собой для того, чтобы отбросить весь негатив, начать бой и нанести ответный удар" – пишет "Сегодня"

Я плакал последние несколько дней, но мне не нравится, когда люди меня жалеют. Никто не должен меня жалеть. Я в порядке.

Держу пари, вы в последнюю очередь подумали бы обо мне как о человеке, который может заболеть. Я тренируюсь, поддерживаю форму, я большой и сильный. Я не чувствовал ни усталости, ни боли. Все было нормально.


Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. И если я, как публичная личность, смогу пройти через это, то надеюсь, что помогу другим проверить себя и понять, что это может случиться с кем угодно. Я был абсолютно здоров во всех отношениях, но все же я здесь. Это меняет жизнь в одно мгновение.

Надеюсь, что после того, как выиграю эту битву, я смогу обсудить это со всеми вами. К сожалению, мне ничего не дали в жизни. Мне пришлось бороться за все. Теперь я буду бороться и с этим", – заявил Михайлович.

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В составе "Црвены Звезды" Синиша Михайлович выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

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Дата
13
июля

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