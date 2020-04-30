Моника Селеш больше не смогла возобновитьбылую карьеру. Фото Рейтер

30 апреля 1993 в Гамбурге безработный немец Гюнтер Пархе пришел на матч женского теннисного турнира. Это был четвертьфинал между первой ракеткой мира сербкой венгерского происхождения Моникой Селеш и болгаркой Магдаленой Малеевой. Во время перерыва Гюнтер спустился со своего девятого ряда, достал нож, перегнулся через ограждение трибуны и ударил Монику в спину в районе плеча.

- Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом, - вспоминала спортсменка. - Он замахнулся, чтобы ударить меня еще раз. Я отскочила, немного пробежала и упала.

Нападавшего скрутили неравнодушные зрители и отправили в полицию.

На суде он заявил:

- Прежде чем начать давать показания, я хочу сказать, что я большой сторонник Штеффи Граф. Я следил за всей ее карьерой. Например, ежегодно отправлял ей деньги на день рождения с тех пор, как открыли границы (Пархе жил в восточной Германии).

В 1990-м Штеффи Граф проиграла Монике Селеш на German Open. Мой мир рухнул. Я не мог смириться с мыслью, что кто-то обыграл Штеффи Граф. Я был очень расстроен, когда Моника Селеш выиграла "Ролан Гаррос".

После этого я решил нанести Монике Селеш травму, чтобы она не могла больше играть в теннис. Я постоянно думал, как могу ее достать. Сегодня я взял с собой нож и пронес в зеленом пакете. Наконец я решил сделать это прямо на центральном корте. Я встал со своего места, пошел направо, затем спустился по лестнице, повернул налево. Засунул руку в мешок и взял нож двумя руками. Вернулся и ударил Монику Селеш на уровне плеча.

Мой мир рухнул. Я не мог смириться с мыслью, что кто-то обыграл Штеффи Граф

Это наказание за последние три года. Меня очень огорчило, что Моника Селеш была выше Штеффи Граф в мировом теннисном рейтинге.

16-летняя Моника Селеш ворвалась в мировой теннис в 1989 году и сразу дошла до полуфинала Ролан Гаррос. В последующие три года она трижды выигрывала чемпионаты Австралии и Франции и дважды - чемпионат США. Была в финале Уимблдона и там проиграла Штеффи Граф. О господстве немки пришлось забыть. Талантливая сербка стала безоговорочным первым номером мирового тенниса.

Девушку в спорт привел отец. Поскольку в Югославии тех времен теннисные ракетки не продавались, он поехал в Италию и купил их там. Он тренировал детей (еще и брата Золтана). Придумывал для них творческие задания, особенно тренировал удары под острыми углами. Говорил, что такие удары меняют весь ход розыгрыша.

В свои неполные 20 лет Моника стала бесспорной королевой тенниса. На нее посыпались громкие контракты и большие деньги. Однако удар Гюнтера Пархе оборвал все.

Нападающий добился своего. Граф снова стала первой ракеткой мира. Это не он, а я отсидела 2 года в тюрьме

Моника восстанавливалась два года, одновременно отвлекаясь на судебные процессы. Судья в Германии проявил чудеса великодушия. Он отпустил нападающего прямо в зале суда, потому что тот, мол, не собирался убивать, а лишь нанести травму. Апелляции Селеш ни к чему не привели.

- Наш суд не построен на принципе "око за око" - ответили немцы. Больше Моника никогда не ездила в Германию, во время матчей перестала сидеть спиной к зрителям, а главное - потеряла уверенность. Она редко выигрывала, набрала лишний вес и упала в ужасную депрессию. После смерти отца от рака ее мир сломался окончательно.

- Нападающий добился своего, - сказала Моника после завершения карьеры. - Граф снова стала первой ракеткой мира. Это не он, а я отсидела 2 года в тюрьме.

Впрочем история завершилась положительно. Моника сумела преодолеть себя. Она вышла замуж, похудела и забыла о своей трагедии.

- Я живу сегодняшним днем, а прошлое меня уже не беспокоит, - заявила журналистам.

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Всего Селеш выиграла 9 турниров Большого Шлема. Из них восемь - к травме.