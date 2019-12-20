"Я - патриот своей страны" – Зозуля ответил испанским ультрас

Болельщики Райо Вальекано называли украинского форварда нацистом во время матча против Альбасете. Фото: из открытых источников

Ультрас "Райо Вальекано" считают меня нацистом, бочастина из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

Заявил украинский футболист Роман Зозуля в интервью изданию Marca.

"Я просто футболист и я аполитичен. Меня называют расистом, но мой лучший друг - темнокожий Жереми Белла. Меня обвиняют в том, что у меня есть папа, с какой символикой, но это не так, можете спросить моих партнеров по команде, которые видят меня каждый день.

Украина находится в состоянии войны. Многие люди принимают участие в гуманитарных акциях, покупая медицинские препараты, еду и одежду, помогая больницам. Вместе с командой мы посещали военных на фронте, чтобы поддержать их, как патриоты своей страны. Мы стремимся спасать жизни. Мы никогда не покупаем оружие. Я патриот, и это не преступление.

Когда я подписал контракт с "Райо Вальекано", мне сказали, что я не смогу играть там, потому что я фашист. Я ничего не понял. Я спросил почему, и мне сказали, что я помогал украинской армии, а "Буканерос" (ультрас "Райо Вальекано") - на противоположной стороне. Шестеро из них воевали на Донбассе против Украины. Они видят во мне врага, фашиста, нациста и расиста ", - сказал Зозуля.

Также футболист отметил, что все, что они говорят о нем - это неправда.

"Я просто футболист и патриот своей страны. Я устал от этой ситуации и хочу, чтобы это все прекратилось раз и навсегда. Испания - моя вторая родина, и я хочу остаться здесь с миром", - подчеркнул спортсмен.

Матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" приостановили после первого тайма и впоследствии отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист".