"Я не уеду из Киева, я не трус". Луческу остается в Украине

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу не планирует покидать Украину после вторжения России

Румынский тренер находится в Киеве.

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"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус. Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена ​​как можно быстрее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – отметил Луческу в комментарии Tribun Dergi.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.