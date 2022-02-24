"Я не уеду из Киева, я не трус". Луческу остается в Украине

Наставник киевского "Динамо" 76-летний Мирча Луческу не планирует покидать Украину после вторжения России
Румынский тренер находится в Киеве.
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"Все спортивные мероприятия в Украине приостановлены на 30 дней. Я не уеду из Киева, не вернусь в Румынию, я не трус. Надеюсь, эта война, которую начали идиоты, будет остановлена как можно быстрее. Никогда не считал возможным, что война начнется", – отметил Луческу в комментарии Tribun Dergi.
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
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