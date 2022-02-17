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четверг, 17 февраля 2022 14:16

"Я не смогу побороться за правду" - украинская лыжница объявила о завершении карьеры после Олимпиады

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&quot;Я не смогу побороться за правду&quot; - украинская лыжница объявила о завершении карьеры после Олимпиады
Валентина Каминская не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Пекине. Фото: Instagram.com/skilady87

Украинская лыжница 34-летняя Валентина Каминская прокомментировала новость о своей положительной допинг-пробе.

В крови Каминской были обнаружены три запрещенных вещества: анаболический стероид, а также два стимулятора.

"Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор у меня не укладывается в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли! Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

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К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасное, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна! А у тех людей, которых коснется эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы!" – написала Каминская в Instagram.

Украинка на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 км, а также 70-й в спринте.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

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