"Я не преступник" - Роналду

Криштиану Роналду - история трансфера в "Ювентус"

Журналисты испанского издания El Mundo Эстебан Уррейстиета и Орфео Суарес в подробностях объяснили, почему Криштиану Роналду летом переехал из Мадрида в Турин. El Mundo описывает мельчайшие детали встречи от цвета пола (черный) и альбома с фотографиями Мэрилин Монро на столе до прямых цитат участников.

О деталях встречи инсайдерам El Mundo рассказал кто-то, кто сидел 11 мая по Роналду за одним столом.

11 мая 2017 го Роналду собрал своих юристов на вилле агента Жорже Мендеша в жилом комплексе La Finca, чтобы понять, откуда образовался многомиллионный долг перед государством.

Встреча началась в полной тишине. Юристы не знали, чего ожидать от Криша.

- Кто несет за все это ответственность? - начал Роналду. Он обратился к Карлосу Осорио, который был доверенным человеком Мендеша, вел дела Роналду.

- У меня нет никакого образования, единственная вещь, которую я сделал в жизни - игра в футбол. Но я не дурак, я не доверяю никому. Именно поэтому, когда я нанимаю консультанта, то плачу ему на 30% больше, чем он просит. Потому что я не хочу проблем.

- Криш, я несу ответственность, - ответил Осорио. - Спокойно, все в порядке, мы будем сражаться до самой смерти.

Многие за столом понимал, что на самом деле не все в порядке. Налоговая служба жестко преследовала Роналду - ему угрожал гигантский штраф и уголовный срок. Футболиста обвинили в махинациях с доходами от продажи прав на использование своего изображения. Криш не понимал, как так получилось.

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- Я никогда не говорил, что налоги не надо платить! Я хочу знать, что произошло! Не понимаю ничего, налоги же платят спонсоры. Почему они предъявили обвинение мне?

Криштиану был уверен, что его оффшорная компания Tollin Associates получила спонсорские деньги за вычетом налогов. Он не понимал, почему его не дергали по этому поводу в Англии. Но проблема в том, что британские законы позволяют передавать половину прав на изображения футболистов иностранным фирмам, в Испании все сложнее. После трансфера в "Реал" Криш попросил Осорио узнать нюансы испанских законов. Никто ничего не сделал.

6 моментов, которые убедили Криша уйти

1. Криштиану считал, что Перес - единственный, кто в силах договориться с властью. К этому с похожими обвинениями столкнулся Месси, Маскерано и другие игроки "Барсы", но там проблему решали по отработанной схеме. По Криша никто не вступился. В клубе дали понять, что позаклубни доходы игрока - дело игрока. Перес не рискнул поручаться за Роналду перед казначейством. Криш расценил это как предательство.

2. В "Реала" был шанс все исправить. Роналду просил, чтобы клуб компенсировал ему расходы на налоговые штрафы обновлением финансовых условий контракта. Осорио обнаружил в договоре пункт, согласно которому "Реал" должен был заботиться о непредвиденных налоговых обязательствах. Но "Реал" проигнорировал и эту просьбу.

3. Криштиану разозлило, что он только третий игрок мира по зарплате. Месси перезаключил контракт с "Барсой", Неймар переехал в "ПСЖ", и в 2017-м они оба получали почти в два раза больше Роналду.

4. Роналду всерьез злился, когда слышал, что главные люди называют лучшим игроком "Реала" Ди Стефано. "Они так говорят всегда. Я не знаю, что мне еще нужно сделать, чтобы они назвали меня ", - жаловался Криш близким.

5. В результате "Реал" все же сделал предложение. Клуб повысил зарплату до 25 млн евро чистыми, 30 млн Криш мог заработать, выполнив несколько турнирных условий. Роналду признал это неуважением.

6. В Роналду дошли слухи, что его жалуется Зидан. Тренера напрягало, что в раздевалке футболист говорил только на одну тему - о своих проблемах. Зидан просил руководство решить вопрос.

Варианты продолжения карьеры

"Милан", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ"

Роналду все решил еще в начале прошлого сезона. "Я не перешел летом, теперь жалею", - говорил он Мендешом. У футболиста тогда было предложение от новых владельцев "Милана": 150 млн евро за пять лет. Криш сомневался, но в итоге отказался.

Одним из первых вариантов был "Манчестер Юнайтед". Тогда Перес впервые понял, что все серьезно, и заключил с Мендешем джентльменское соглашение. "Принеси мне 100 млн евро, и он свободен", - сказал президент. При этом в контракте игрока были записаны отступные в миллиард евро.

Следующий вариант - "ПСЖ". Французы выставили свои условия, Роналду и Мендеш посчитали ненужным риском. В Париже хотели провернуть трансфер Криша 31 августа, чтобы "Реал" не успел отвести в них Неймара или Мбаппе.

Аньелли, "Ювентус"

В декабре Роналду сам попросил Мендеша поговорить с "Ювентусом": "Они мне нравятся, у них организован клуб. И я не забываю, что "Ювентус" пытался подписать меня еще во времена "Спортинга". Передай им: "За последние два года вы дважды вышли в финал ЛЧ, со мной вы сможете выиграть трофей".

Андреа Аньелли двумя пунктами снял все сомнения игрока.

- "Ювентус" гарантировал игроку юридическую безопасность и заверил, что никаких проблем с налогами не будет.

- "Ювентус" предложил Роналду фиксированную зарплату.

Мендеш до последнего не верил в трансфер, он знал, что Перес всегда делает последний шаг, но Криш говорил: "Я буду за тех, кто ценил меня тогда, когда Мадрид этого не делал. Если Флорентино придет и даст мне вдвое больше, я отвечу, что мне все равно. Я перехожу в "Юве".

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Отголоски прошлого

Но это не спасало Криша от проблем с испанским законом. Перед уходом их нужно было уладить. Роналду и Мендеш сказали, что нужно менять стратегию переговоров и всех советников, иначе можно оказаться в тюрьме. Им порекомендовали воспользоваться услугами бывшего судьи Хосе Антонио Чоклана.

Новые советники убеждали: ни в коем случае нельзя доводить дело до судебного разбирательства, нужно договориться сейчас, потому что прокуратура потребует 16 лет тюрьмы и штраф 80 млн евро. Проблема была в том, что для досудебного урегулирования нужно было заплатить 20 млн евро. Роналду сомневался, против сделки выступал и Осорио. В результате игроку принесли соглашение, по которому с него снимаются обвинения в обмен на 18800000 евро. Оставалось его подписать.

"Я не преступник", - ответил Криш.

Его очень быстро убедили, что тюремный срок вполне реален. Игрок поставил подпись. Когда Криш встал из-за стола, его уже почти ничего не связывало с Испанией.