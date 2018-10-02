"Я не преступник" - Роналду

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1269
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
Просмотров: 3114
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
1 Просмотров: 3492
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 3402
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1782
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 747
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 225
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 9063
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2124
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 11124
Фото
Все фото
3
5
4
5
8
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с &quot;Десной&quot;
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с "Десной"
Ярмоленко помог &quot;Вест Хэму&quot; отобрать очки у &quot;Челси&quot;
Ярмоленко помог "Вест Хэму" отобрать очки у "Челси"
Украинский футболист устроил ДТП и скрылся - к его машине есть вопросы
Украинский футболист устроил ДТП и скрылся - к его машине есть вопросы
Студенты прикрывали самое сокровенное кубками, мячами и бутсами
Студенты прикрывали самое сокровенное кубками, мячами и бутсами
Видео
Все видео
Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео
Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео
Игрок "Ливерпуля" забил красивый мяч в ворота бывшей команды - видео
Игрок "Ливерпуля" забил красивый мяч в ворота бывшей команды - видео
Наставник "Шахтера" в очередной раз оскорбил Вернидуба
Наставник "Шахтера" в очередной раз оскорбил Вернидуба
"Ньюкаслу" посчастливилось сыграть вничью против невероятного "Динамо"-1997
"Ньюкаслу" посчастливилось сыграть вничью против невероятного "Динамо"-1997
Две красных карточки, и скучная игра - как "Динамо" сыграло с "Арсеналом"
Две красных карточки, и скучная игра - как "Динамо" сыграло с "Арсеналом"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 162
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1179
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5067
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9477
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 792
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 20:43

"Я не преступник" - Роналду

  Комментировать
&quot;Я не преступник&quot; - Роналду
Криштиану Роналду - история трансфера в "Ювентус"

Журналисты испанского издания El Mundo Эстебан Уррейстиета и Орфео Суарес в подробностях объяснили, почему Криштиану Роналду летом переехал из Мадрида в Турин. El Mundo описывает мельчайшие детали встречи от цвета пола (черный) и альбома с фотографиями Мэрилин Монро на столе до прямых цитат участников.

О деталях встречи инсайдерам El Mundo рассказал кто-то, кто сидел 11 мая по Роналду за одним столом.

11 мая 2017 го Роналду собрал своих юристов на вилле агента Жорже Мендеша в жилом комплексе La Finca, чтобы понять, откуда образовался многомиллионный долг перед государством.

Встреча началась в полной тишине. Юристы не знали, чего ожидать от Криша.

- Кто несет за все это ответственность? - начал Роналду. Он обратился к Карлосу Осорио, который был доверенным человеком Мендеша, вел дела Роналду.

- У меня нет никакого образования, единственная вещь, которую я сделал в жизни - игра в футбол. Но я не дурак, я не доверяю никому. Именно поэтому, когда я нанимаю консультанта, то плачу ему на 30% больше, чем он просит. Потому что я не хочу проблем.

- Криш, я несу ответственность, - ответил Осорио. - Спокойно, все в порядке, мы будем сражаться до самой смерти.

Многие за столом понимал, что на самом деле не все в порядке. Налоговая служба жестко преследовала Роналду - ему угрожал гигантский штраф и уголовный срок. Футболиста обвинили в махинациях с доходами от продажи прав на использование своего изображения. Криш не понимал, как так получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он потянул меня в спальню. Я свернулась калачиком" - подробности секс-скандала вокруг Роналду

- Я никогда не говорил, что налоги не надо платить! Я хочу знать, что произошло! Не понимаю ничего, налоги же платят спонсоры. Почему они предъявили обвинение мне?

Криштиану был уверен, что его оффшорная компания Tollin Associates получила спонсорские деньги за вычетом налогов. Он не понимал, почему его не дергали по этому поводу в Англии. Но проблема в том, что британские законы позволяют передавать половину прав на изображения футболистов иностранным фирмам, в Испании все сложнее. После трансфера в "Реал" Криш попросил Осорио узнать нюансы испанских законов. Никто ничего не сделал.

6 моментов, которые убедили Криша уйти

1. Криштиану считал, что Перес - единственный, кто в силах договориться с властью. К этому с похожими обвинениями столкнулся Месси, Маскерано и другие игроки "Барсы", но там проблему решали по отработанной схеме. По Криша никто не вступился. В клубе дали понять, что позаклубни доходы игрока - дело игрока. Перес не рискнул поручаться за Роналду перед казначейством. Криш расценил это как предательство.

2. В "Реала" был шанс все исправить. Роналду просил, чтобы клуб компенсировал ему расходы на налоговые штрафы обновлением финансовых условий контракта. Осорио обнаружил в договоре пункт, согласно которому "Реал" должен был заботиться о непредвиденных налоговых обязательствах. Но "Реал" проигнорировал и эту просьбу.

3. Криштиану разозлило, что он только третий игрок мира по зарплате. Месси перезаключил контракт с "Барсой", Неймар переехал в "ПСЖ", и в 2017-м они оба получали почти в два раза больше Роналду.

4. Роналду всерьез злился, когда слышал, что главные люди называют лучшим игроком "Реала" Ди Стефано. "Они так говорят всегда. Я не знаю, что мне еще нужно сделать, чтобы они назвали меня ", - жаловался Криш близким.

5. В результате "Реал" все же сделал предложение. Клуб повысил зарплату до 25 млн евро чистыми, 30 млн Криш мог заработать, выполнив несколько турнирных условий. Роналду признал это неуважением.

6. В Роналду дошли слухи, что его жалуется Зидан. Тренера напрягало, что в раздевалке футболист говорил только на одну тему - о своих проблемах. Зидан просил руководство решить вопрос.

Варианты продолжения карьеры

"Милан", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ"

Роналду все решил еще в начале прошлого сезона. "Я не перешел летом, теперь жалею", - говорил он Мендешом. У футболиста тогда было предложение от новых владельцев "Милана": 150 млн евро за пять лет. Криш сомневался, но в итоге отказался.

Одним из первых вариантов был "Манчестер Юнайтед". Тогда Перес впервые понял, что все серьезно, и заключил с Мендешем джентльменское соглашение. "Принеси мне 100 млн евро, и он свободен", - сказал президент. При этом в контракте игрока были записаны отступные в миллиард евро.

Следующий вариант - "ПСЖ". Французы выставили свои условия, Роналду и Мендеш посчитали ненужным риском. В Париже хотели провернуть трансфер Криша 31 августа, чтобы "Реал" не успел отвести в них Неймара или Мбаппе.

Аньелли, "Ювентус"

В декабре Роналду сам попросил Мендеша поговорить с "Ювентусом": "Они мне нравятся, у них организован клуб. И я не забываю, что "Ювентус" пытался подписать меня еще во времена "Спортинга". Передай им: "За последние два года вы дважды вышли в финал ЛЧ, со мной вы сможете выиграть трофей".

Андреа Аньелли двумя пунктами снял все сомнения игрока.

- "Ювентус" гарантировал игроку юридическую безопасность и заверил, что никаких проблем с налогами не будет.

- "Ювентус" предложил Роналду фиксированную зарплату.

Мендеш до последнего не верил в трансфер, он знал, что Перес всегда делает последний шаг, но Криш говорил: "Я буду за тех, кто ценил меня тогда, когда Мадрид этого не делал. Если Флорентино придет и даст мне вдвое больше, я отвечу, что мне все равно. Я перехожу в "Юве".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реал - Ювентус: Роналду поцеловал Буффона после матча

Отголоски прошлого

Но это не спасало Криша от проблем с испанским законом. Перед уходом их нужно было уладить. Роналду и Мендеш сказали, что нужно менять стратегию переговоров и всех советников, иначе можно оказаться в тюрьме. Им порекомендовали воспользоваться услугами бывшего судьи Хосе Антонио Чоклана.

Новые советники убеждали: ни в коем случае нельзя доводить дело до судебного разбирательства, нужно договориться сейчас, потому что прокуратура потребует 16 лет тюрьмы и штраф 80 млн евро. Проблема была в том, что для досудебного урегулирования нужно было заплатить 20 млн евро. Роналду сомневался, против сделки выступал и Осорио. В результате игроку принесли соглашение, по которому с него снимаются обвинения в обмен на 18800000 евро. Оставалось его подписать.

"Я не преступник", - ответил Криш.

Его очень быстро убедили, что тюремный срок вполне реален. Игрок поставил подпись. Когда Криш встал из-за стола, его уже почти ничего не связывало с Испанией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я не преступник" - Роналду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

В кандидата в президенты бросили гранату

Украинского писателя посадили на 10 лет

Первую национальную гвардию создали из крестьян

К голодающим студентам пришел будущий президент

Самое читаемое
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 127239
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
52
 Просмотров: 102468
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 49996
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 33734
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 22114
Спорт
Лион - Шахтер - 2:2 (второй тайм)
Лион - Шахтер - 2:2 (второй тайм)
 Просмотров: 783
Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео
Голкипер немецкой команды забил курьезный мяч в свои ворота - видео
 Просмотров: 1665
"Шахтер" проиграл "Лиону" в юношеской Лиге чемпионов
"Шахтер" проиграл "Лиону" в юношеской Лиге чемпионов Просмотров: 342
В "Барселоне" кризис: лидеры команды конфликтуют из-за результатов команды
В "Барселоне" кризис: лидеры команды конфликтуют из-за результатов команды Просмотров: 351
Хацкевич рассказал, почему "Динамо" пока не приобрело нападающего
Хацкевич рассказал, почему "Динамо" пока не приобрело нападающего Просмотров: 1072
Больше всего комментируют
27
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
4
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Закон о языке будем иметь под Новый год - нардеп
2
Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
Голосов: 598
Голосование Пятов потеряет место основного вратаря "Шахтёра" и сборной Украины?
  • 1) да, он регулярно ошибается и возраст играет против голкипера
  • 2) нет, в очередной раз докажет свою психологическую устойчивость и далее будет играть на нужном уровне
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua