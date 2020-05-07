"Я не мог выдержать первые тренировки": Каладзе рассказал о работе с Лобановским

В 2017 году Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси. Фото: Инстаграм Кахи Каладзе

Бывший защитник киевского "Динамо" Каха Каладзе вспомнил, что ему крайне трудно получить физические нагрузки Валерия Лобановского.

По словам Каладзе ему нужно было время, чтобы привыкнуть к тренировкам Лобановского.

"Мне было почти 18 лет, когда я попал в" Динамо ". Я не мог выдержать первые тренировки у Лобановского. Иногда приходилось прерывать занятия, сходить на полпути, поскольку то я не мог выполнить.

Помню, как однажды зимой мы поехали в Германию, а на следующее утром уже в семь утра был подъем и тренировки. 45 минут бега, потом завтрак, потом снова тренировки, и потом еще одна вечером. Было очень сложно, но потом я стал лучше готов и проблем уже не было. На ментальном уровне мне это очень помогло. У нас была хорошая команда, а такая подготовка позволяла нам быть лучше готовыми к играм", - приводит слова Каладзе Pianeta Milan.

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Каха Каладзе выступал за "Динамо" в течение 2 сезоне. Выступал 9 лет за "Милан". Завершил профессиональную карьеру в 2012 году.