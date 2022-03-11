"Я на 150% душой с украинским народом". Луческу назвал Путина параноиком

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6347
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2277
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2736
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6462
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2232
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3420
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6561
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3843
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
5
8
6
6
Тимощук дал согласие на сотрудничество с ФСБ РФ - источник
Тимощук дал согласие на сотрудничество с ФСБ РФ - источник
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Оккупанты убили чемпиона Украины по самбо и всю его семью
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Открылись Паралимпийские игры-2022. В первый день украинцы выступят в биатлоне
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Румынский клуб сыграл в футболках с названиями украинских городов-героев - фото
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Усик, Зантарая, Ломаченко. Кто из спортсменов взял в руки оружие, чтобы защищать Украину
Видео
Все видео
Гол и две передачи. Бенефис Малиновского в матче Лиги Европы
Гол и две передачи. Бенефис Малиновского в матче Лиги Европы
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Фавориты идут дальше. Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
"Это ужас" - Андрей Шевченко со слезами на глазах высказался о войне
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Последователь Бубки. Шведский спортсмен обновил рекорд в прыжках с шестом
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 171
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2628
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3231
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8667
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3177
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 441
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 15:01

"Я на 150% душой с украинским народом". Луческу назвал Путина параноиком

  Комментировать
&quot;Я на 150% душой с украинским народом&quot;. Луческу назвал Путина параноиком
Мирча и Разван Луческу. Фото: Sport24.gr

Сын наставника "Динамо" Мирчи Луческу подверг критике президента РФ Путина.

Наставник греческого ПАОКа Разван Луческу прокомментировал войну России против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Больше не боюсь умереть" - тренер "Шахтера" рассказал о войне в Украине

"Я бы не хотел это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, разрушающих жизнь, семьи", - сказал Луческу-младший в комментарии Sport24.gr.

Владельцем и президентом ПАОКа является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. После начала войны тренер вернулся на родину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я на 150% душой с украинским народом". Луческу назвал Путина параноиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 64249
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38419
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 26873
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
3
 Просмотров: 23908
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
6
 Просмотров: 22903
Спорт
Довбык помог собрать 100 тыс. гривен для ВСУ
Довбык помог собрать 100 тыс. гривен для ВСУ Просмотров: 108
Последовал за русским кораблем. УАФ запретил Тимощуку пожизненно заниматься футбольной деятельностью
Последовал за русским кораблем. УАФ запретил Тимощуку пожизненно заниматься футбольной деятельностью Просмотров: 342
Родился в России. 57-летний Олимпийский чемпион с оружием защищает Украину
Родился в России. 57-летний Олимпийский чемпион с оружием защищает Украину Просмотров: 585
Жуниор Мораес нашел себе новую команду
Жуниор Мораес нашел себе новую команду Просмотров: 234
Российские оккупанты разбомбили стадион "Десны" в Чернигове
Российские оккупанты разбомбили стадион "Десны" в Чернигове Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 2168
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть