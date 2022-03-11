"Я на 150% душой с украинским народом". Луческу назвал Путина параноиком

Мирча и Разван Луческу. Фото: Sport24.gr

Сын наставника "Динамо" Мирчи Луческу подверг критике президента РФ Путина.

Наставник греческого ПАОКа Разван Луческу прокомментировал войну России против Украины.

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"Я бы не хотел это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, разрушающих жизнь, семьи", - сказал Луческу-младший в комментарии Sport24.gr.

Владельцем и президентом ПАОКа является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди.

Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. После начала войны тренер вернулся на родину.