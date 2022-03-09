"Больше не боюсь умереть" - тренер "Шахтера" рассказал о войне в Украине

Карло Николине дважды работал в "Шахтере". ФК "Шахтер".

Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини рассказал о войне в Украине.

Помощник Роберто Де Дзерби до сих пор не может прийти в себя после пережитого в Киеве.

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"Я пытаюсь смотреть какие-то матчи, чтобы отвлечься, но я просто не могу расслабиться. Мне не снятся кошмары бомбежек, которые я пережил в Киеве. Хотя я больше не боюсь умереть, как это было на прошлой неделе, но с тех пор как я вернулся в Италию, я еще ни разу не спал всю ночь.

Невозможно не думать об украинских игроках, живущих в тесном контакте с войной. Будем надеяться, что наши бразильцы смогут найти команды, чтобы играть на правах аренды до конца сезона", – сказал Николини в комментарии Tuttosport

ФИФА приостановила к июню 2022-го контракты выступающим в Украине легионерам. Ночентини был помощником Мирчи Луческу в "Динамо" и вернулся в тренерский штаб "горняков" после прихода в команду Де Дзерби.