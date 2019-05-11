"Я много раз мог уйти из "Манчестер Сити" – Зинченко

Александр Зинченко начинал в "Шахтере"

Украинский игрок Александр Зинченко рассказал об альтернативных вариантах его карьеры. Сообщают Футбольные трансферы

"Не скрою, что был близок к уходу из" Манчестер Сити ". И не раз. Но по разным причинам я все же оставался здесь. Конечно, я хотел этого, но не всегда все зависит от игрока.

Прекрасно помню первое время в "Сити", предсезонную подготовку и отношение ко мне. Оно было на высоком и приятном уровне ", - признался Зинченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко могут обменять в испанский клуб

Александр Зинченко начинал сезон на скамейке запасных. Однако вскоре стал основным левым защитником "Манчестер Сити"