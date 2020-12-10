"Я чувствую любовь к Украине и украинцам" - бывший легионер "Динамо" завершил карьеру

Данило Силва называет Украину своей второй родиной. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший защитник киевского "Динамо" Данило Силва объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Бразильский защитник в последних сезонах выступал в США в местной футбольной лиге МЛС.

"Сегодня я официально заявляю, что иду с футбола. Это была мечта мальчика, что стала реальностью. Я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, упорства и приложенных усилий. Я никогда не сдавался, и Бог показал мне путь более тонкий, чем игольное ушко, но для меня это было уже гораздо больше, чем то, что я имел...

2010 года киевское "Динамо" приобрело права на меня, и именно там я достиг пика своей профессиональной карьеры, поиграв в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубка Украины и чемпионате страны. Я - бразилец, который носил футболку "Динамо" 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также я чувствую любовь к Украине и украинцам", - написал бразилец в Instagram.

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Данило Силва выступал за "Динамо" с 2010 по 2017 года. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл 2 Кубка страны и 1 Суперкубок. В общем, в составе украинской команды сыграл 219 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.