Я бы не поехал в Россию даже за 5 миллионов евро – Яремчук

Роман Яремчук играет в Бельгии третий год

Украинский нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что ни за какие бы деньги не поехал играть в Россию. Ранее он разозлил российских болельщиков и журналистов словами о том, что сборная России переоценивает свои возможности.

"Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. 600-700 тысяч евро – это потолок. Налог на зарплату – 53%. Но Бельгия –это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги" , – цитирует Яремчука "Трибуна".

Если бы позвонили из питерского "Зенита" и предложили 5 миллионов евро в год в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно, – сказал Яремчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина не Россия" - Яремчук

В нынешнем чемпионате Бельгии Роман Яремчук сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей.