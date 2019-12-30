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понедельник, 30 декабря 2019 09:50

Я бы не поехал в Россию даже за 5 миллионов евро – Яремчук

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Я бы не поехал в Россию даже за 5 миллионов евро – Яремчук
Роман Яремчук играет в Бельгии третий год

Украинский нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что ни за какие бы деньги не поехал играть в Россию. Ранее он разозлил российских болельщиков и журналистов словами о том, что сборная России переоценивает свои возможности.

"Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. 600-700 тысяч евро – это потолок. Налог на зарплату – 53%. Но Бельгия –это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги" , – цитирует Яремчука "Трибуна".

Если бы позвонили из питерского "Зенита" и предложили 5 миллионов евро в год в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно, – сказал Яремчук.

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В нынешнем чемпионате Бельгии Роман Яремчук сыграл 18 матчей, в которых забил 10 мячей.

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