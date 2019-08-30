9-летняя дочь экс-тренера "Барселоны" умерла после тяжелой формы рака

Девочка боролась с болезнью полгода

У бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике – самый тяжелый момент жизни. В четверг умерла его девятилетняя дочь Ксана. У нее была остеосаркома – рак костей.

Об этом пишет "Трибуна"

Опухоли редко появляются у детей, процент выздоровления составляет 60-70, если нет метастаз и саркома затронула только ноги или руки. Семья Энрике узнала о болезни дочери в конце марта.

"Наша дочь Ксана скончалась после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявления любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание. Благодарим также персонал больниц Сан-Жоан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам", – написал Энрике.

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У Луиса и его жены Елены, с которой они вместе с 1996 года (с перехода Энрике в "Барселону"), остались двое детей – старший сын Пачо (ему 21) и дочь Сира (19).