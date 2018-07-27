8-летний украинский вундеркинд подписал контракт с "Барселоной"

Родион Калашников попал в академию "Барселоны". Фото: Footboom.com

"Барселона" зачислила в свою академию 8-летнего украинского таланта.

"Восьмилетний украинский футболист Родион Калашников на странице в Facebook сообщил, что продолжит свою карьеру в академии "Барселоны". Юный украинец будет выступать в "Барселоне" D.

Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии Днепра.

Впоследствии Калашников вместе с семьей перебрался в Испанию, где начал играть за юношескую команду каталонского клуба "Дамм", - сообщает "Футбол24".

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