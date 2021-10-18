75-летний легендарный игрок "Динамо" заболел коронавирусом

Владимир Мунтян сейчас работает в системе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший легендарный игрок "Динамо" 75-летний Владимир Мунтян заболел коронавирусом.

Болезнь в Мунтяна проходит с осложнениями. Легендарный игрок будет лечиться в стационаре, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Киевский гранд взял на себя все расходы по лечению бывшего футболиста.

Через ковид ушел из жизни другой легендарный динамовец Анатолий Сучков.

Владимир Мунтян сейчас работает в системе "Динамо" и занимается ветеранами. Как футболист становился семь раз чемпионом СССР, что является рекордом советского футбола (кроме него семь раз первенство СССР выигрывал Олег Блохин). Дважды выигрывал Кубок СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, участник Кубка мира 1970 года.