73-летний президент "Реала" заболел коронавирусом

Флорентино Перес возглавляет "Реал" уже 20 лет. Фото: Reuters

Президент мадридского "Реала" 73-летний Флорентино Перес заразился коронавируса.

Глава мадридского клуба накануне сдал тест, который оказался положительным. В Переса нет симптомов заболевания, болезнь протекает без осложнений, сообщает официальный сайт "Реала".

Накануне Covid-19 диагностировали у защитника "сливочных" Начо Фернандеса, а еще раньше положительный тест сдал главный тренер команды Зинедин Зидан.

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Флорентино Перес возглавлял "Реал" в 2000/08 годах. В 2009 году вновь получил пост президента "Реала".