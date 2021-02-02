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вторник, 02 февраля 2021 16:16

73-летний президент "Реала" заболел коронавирусом

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73-летний президент &quot;Реала&quot; заболел коронавирусом
Флорентино Перес возглавляет "Реал" уже 20 лет. Фото: Reuters

Президент мадридского "Реала" 73-летний Флорентино Перес заразился коронавируса.

Глава мадридского клуба накануне сдал тест, который оказался положительным. В Переса нет симптомов заболевания, болезнь протекает без осложнений, сообщает официальный сайт "Реала".

Накануне Covid-19 диагностировали у защитника "сливочных" Начо Фернандеса, а еще раньше положительный тест сдал главный тренер команды Зинедин Зидан.

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Флорентино Перес возглавлял "Реал" в 2000/08 годах. В 2009 году вновь получил пост президента "Реала".

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Дата
02
февраля

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