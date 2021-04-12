7 против 11. В Колумбии сыграли необычный матч чемпионата

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Матч высшего дивизиона чемпионата Колумбии между "Рионегро Агилас" и "Бояко Чико" стал известным на весь мир. На поле в составе одной из команд вышло 7 игроков вместо 11.

В "Агилас" было выявлено 16 случаев заражения Covid-19, еще 7 игроков были травмированы, но руководство национального первенства решило не переносить поединок, поэтому команде пришлось заявить на поединок лишь 7 игроков. 2-му вратарю пришлось играть в защите.

Тем не менее команде удалось удерживать нулевой счет вплоть до 57-й мин. Однако вскоре "Рионегро" начали пропускать. Противник забил почти подряд 3 мяча.

На 79-й мин. мучение закончилось. В составе команды травмировался еще один футболист, а по базовым правилам ФИФА 6 игроков на поле недостаточно для ведения игры.

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Ранее курьезный случай произошел в чемпионате Узбекистана. Игрок забил мяч сквозь дырку в сетке. Арбитр не заметил ничего странного и мяч засчитал.