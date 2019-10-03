56-летний Холифилд готовится вернуться в ринг

Эвандер Холифилд планирует провести бой в Японии. Фото: рейтер.

Бывший абсолютный чемпион мира 56-летний Эвандер Холифилд намерен вернуться в ринг, чтобы провести выставочный бой.

Об этом сообщает "Спортарена"

Легендарный американец, которому в октябре исполнится 57 лет, намерен сразиться в Японии в 2020 году. Подробности боя пока не разглашаются.

"Важно дать людям в Японии возможность увидеть единого 4-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе", - заявил сам Холифилд.

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Последний профессиональный бой Эвандер Холифилд провел в мае 2011 года, когда в десятом раунде нокаутировал датчанина Брайана Нильсена.