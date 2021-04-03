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суббота, 03 апреля 2021 13:26

5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси

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5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
Герасименя выиграла три олимпийские медали. Фото: pressball.by

Против чемпионки мира Александры Герасимени и директора гандбольного клуба "Витязь" в Беларуси завели уголовные дела. В их домах и квартирах родителей продолжаются обыски. Пловчиха шутит, мол, наконец к ней пришло всестороннее признание.

По данным следствия, Александра Герасименя и Александр Опейкин, которые являются соответственно председателем и исполнительным директором объединения "Белорусский фонд спортивной солидарности", распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества . В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Сообщает "Главком".

В результате действий Герасименя и Опейкина, а также других лиц нанесен значительный имиджевый и финансовые потери, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства, сообщает Следственный комитет.

Оба проходят по статье, которая предусматривает 5-летнее заключение.

Александра Герасименя является сторонником оппозиции и выступала против диктатуры. В том числе и из-за ее гражданскую позицию Александра Лукашенко лишили возможности посещать олимпиады и чемпионаты мира.

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Александра Герасименя - самая титулованная представительница плавания в суверенной истории страны. Минчанка выиграла три олимпийские медали в Лондоне и Рио-де-Жанейро, она - двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

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