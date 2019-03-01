5 главных потерь украинских клубов во время зимнего трансферного окна

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 783
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1179
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1008
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3321
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1881
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1071
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2493
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1710
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 792
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3447
Фото
Все фото
8
6
4
16
14
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Капитан &quot;Реала&quot; объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Капитан "Реала" объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Видео
Все видео
В НБА игрок принес победу своей команде фантастическим броском с сиреной - видео
В НБА игрок принес победу своей команде фантастическим броском с сиреной - видео
"Барселона" получила соперника по финалу Кубка Испании
"Барселона" получила соперника по финалу Кубка Испании
Игрок "Ньюкасла" забил яркий мяч в АПЛ - видео
Игрок "Ньюкасла" забил яркий мяч в АПЛ - видео
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1008
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1881
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1710
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 99
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 10:20

5 главных потерь украинских клубов во время зимнего трансферного окна

  Комментировать
5 главных потерь украинских клубов во время зимнего трансферного окна
Яролава Ракицкий совершил скандальный переход из "Шахтера" в "Зенит" .Фото: fc-zenit.ru

Три месяца зимы пролетели быстро. Gazeta.ua попыталась определить главные потери украинских команд во время зимнего трансферного окна.

Ярослав Ракицкий из "Шахтера" в "Зенит"

Ракицкий был ключевым игроком в командных построениях, лидером защиты "горняков" и важной составляющей в плане имиджа команды. Собственный воспитанник, который прошел все ступени Академии и стал одним из лидеров команды. Его трансфер в другую команду стал неожиданностью. А здесь не только переход в чемпионат России, но и в команду титульным спонсором которой является "Газпром". С таким резюме о сборной Украины можно забыть.

"Шахтер" получил за своего питомца около 10 миллионов евро. Учитывая, что Ракицкому летом уже будет 30 лет - хороший трансфер для "горняков". По сообщения СМИ Ярослав получил в России зарплату в 2. 5 миллиона евро за сезон и так называемые подъемные за подписание контракта 5 миллионов евро.

После перехода в "Зенит" Ракицкому будет сложно рассчитывать на вызов в сборную Украины

Марьян Швед из "Карпат" в "Селтик"

Переход украинского игрока в "Селтик" - уже большое достижение. Швед будет иметь возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Английская лига тоже совсем рядом. В случае удачной игры - не будет никаких проблем с последующим переходом.

После удачной игры за молодежную сборную Украины и "Карпаты" в первой половине сезона Швед имел интерес со стороны различных клубов. Говорили, что футболистом интересуется "Динамо", "Гент", "Фенербахче" и еще ряд других клубов. Но больше всего ловким оказался именно шотландский гранд."Селтик" заплатил "Карпатам" 2 миллиона евро.

Швед к лету останется в Львов на правах аренды. А уже с нового сезона будет уже играть в Шотландии.

Швед только с нового сезона присоединится к своему новому клубу

Хорхе Карраскаль из "Карпат" в "Риверт Плейт"

Перейти с "Карпат" к серьезному клуба за хорошие деньги - очень сложно. Футбольных достижений львовский клуб особо не имеет, кроме того уровень чемпиону в Украине - не самый высокий. "Карпаты" смогли продать Карраскаль в "Ривер" Плейт ", который в этом сезоне выиграл Копа Либертадорес.

Аргентинский гранд арендовал колумбийца за 500 тысяч евро с правом выкупа за 3 5 миллиона евро.

Игорь Харатин из "Зари" в "Ференцварош"

Бывший воспитанник "Динамо" Харатин смог себя проявить в "Заре". В команде Вернидуба стал один из лидеров команды. Луганский клуб пытается жить благодаря удачным трансферам. Поэтому удерживать игроков никто не собирается.

Выбор пал на "Ференцварош", который заплатил за игрока 600 тысяч евро. Венгерский клуб сейчас возглавляет Сергей Ребров, который очень хорошо знает Харатин еще по совместной работе в "Динамо". Также в этом трансфере важным стал факт закарпатского происхождения Харатин, что должно упростить его адаптацию в новой команде.

Харатин будет играть под руководством Реброва

Александр Сваток из "Зари" в Хайдук "

Лидер обороны "Зари" и кандидат в сборную Украины Александр Сваток не захотел продлевать контракт, который завершился летом с "Зарей". Заявил о своем желании попробовать силы в Европе.

После определенного периода давления на игрока с отстранением от первой команды и перевода в дубль Сваток конце был продан хорватского "Хайдука" за 350 тысяч евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко рассказал, принял ли решение по Ракицкому

Зимнее трансферное окно в Украине закрылось 1 марта.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 главных потерь украинских клубов во время зимнего трансферного окна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 25038
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 12852
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 11324
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 8586
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 8262
Спорт
Стала известна дата матча Юношеской Лиги чемпионов "Хоффенхайм" - "Динамо"
Стала известна дата матча Юношеской Лиги чемпионов "Хоффенхайм" - "Динамо" Просмотров: 54
В НБА игрок принес победу своей команде фантастическим броском с сиреной - видео
В НБА игрок принес победу своей команде фантастическим броском с сиреной - видео
 Просмотров: 666
Шумахера заметили во время прибытия в Испанию
Шумахера заметили во время прибытия в Испанию Просмотров: 1548
Украинка претендует на звание самой стильной теннисистки месяца
Украинка претендует на звание самой стильной теннисистки месяца Просмотров: 297
Зинченко установил уникальный рекорд в Англии
Зинченко установил уникальный рекорд в Англии Просмотров: 423
Больше всего комментируют
36
Порошенко отличился странным поведением
10
Порошенко: коррупционеры задолбали
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
7
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Голосов: 194
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua