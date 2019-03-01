5 главных потерь украинских клубов во время зимнего трансферного окна

Яролава Ракицкий совершил скандальный переход из "Шахтера" в "Зенит" .Фото: fc-zenit.ru

Три месяца зимы пролетели быстро. Gazeta.ua попыталась определить главные потери украинских команд во время зимнего трансферного окна.

Ярослав Ракицкий из "Шахтера" в "Зенит"

Ракицкий был ключевым игроком в командных построениях, лидером защиты "горняков" и важной составляющей в плане имиджа команды. Собственный воспитанник, который прошел все ступени Академии и стал одним из лидеров команды. Его трансфер в другую команду стал неожиданностью. А здесь не только переход в чемпионат России, но и в команду титульным спонсором которой является "Газпром". С таким резюме о сборной Украины можно забыть.

"Шахтер" получил за своего питомца около 10 миллионов евро. Учитывая, что Ракицкому летом уже будет 30 лет - хороший трансфер для "горняков". По сообщения СМИ Ярослав получил в России зарплату в 2. 5 миллиона евро за сезон и так называемые подъемные за подписание контракта 5 миллионов евро.

После перехода в "Зенит" Ракицкому будет сложно рассчитывать на вызов в сборную Украины

Марьян Швед из "Карпат" в "Селтик"

Переход украинского игрока в "Селтик" - уже большое достижение. Швед будет иметь возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Английская лига тоже совсем рядом. В случае удачной игры - не будет никаких проблем с последующим переходом.

После удачной игры за молодежную сборную Украины и "Карпаты" в первой половине сезона Швед имел интерес со стороны различных клубов. Говорили, что футболистом интересуется "Динамо", "Гент", "Фенербахче" и еще ряд других клубов. Но больше всего ловким оказался именно шотландский гранд."Селтик" заплатил "Карпатам" 2 миллиона евро.

Швед к лету останется в Львов на правах аренды. А уже с нового сезона будет уже играть в Шотландии.

Швед только с нового сезона присоединится к своему новому клубу

Хорхе Карраскаль из "Карпат" в "Риверт Плейт"

Перейти с "Карпат" к серьезному клуба за хорошие деньги - очень сложно. Футбольных достижений львовский клуб особо не имеет, кроме того уровень чемпиону в Украине - не самый высокий. "Карпаты" смогли продать Карраскаль в "Ривер" Плейт ", который в этом сезоне выиграл Копа Либертадорес.

Аргентинский гранд арендовал колумбийца за 500 тысяч евро с правом выкупа за 3 5 миллиона евро.

Игорь Харатин из "Зари" в "Ференцварош"

Бывший воспитанник "Динамо" Харатин смог себя проявить в "Заре". В команде Вернидуба стал один из лидеров команды. Луганский клуб пытается жить благодаря удачным трансферам. Поэтому удерживать игроков никто не собирается.

Выбор пал на "Ференцварош", который заплатил за игрока 600 тысяч евро. Венгерский клуб сейчас возглавляет Сергей Ребров, который очень хорошо знает Харатин еще по совместной работе в "Динамо". Также в этом трансфере важным стал факт закарпатского происхождения Харатин, что должно упростить его адаптацию в новой команде.

Харатин будет играть под руководством Реброва

Александр Сваток из "Зари" в Хайдук "

Лидер обороны "Зари" и кандидат в сборную Украины Александр Сваток не захотел продлевать контракт, который завершился летом с "Зарей". Заявил о своем желании попробовать силы в Европе.

После определенного периода давления на игрока с отстранением от первой команды и перевода в дубль Сваток конце был продан хорватского "Хайдука" за 350 тысяч евро.

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Зимнее трансферное окно в Украине закрылось 1 марта.