43-летний Буффон определился со своим будущим

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Легендарный итальянский вратарь 43-летний Джанлуиджи Буффон покинет "Ювентус" в конце сезона.

Голкипер не планирует продолжать контракт с туринцами, который завершается в конце сезона, сообщает La Gazetta dello Sport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия

Буффон хочет иметь больше игровой практики. В "Ювентусе" он исполняет роль дублера Войцеха Щесны и используется только в ротации.

Если у вратаря не будет интересных предложений летом, он может завершить профессиональную карьеру.

Джанлуиджи Буффон - многолетний капитан "Ювентуса" и сборной Италии. Обладатель Кубка мира - 2006. 10 раз выигрывал серию А, 4 Кубка Италии и трижды играл в финале Лиги чемпионов. Рекордсмен сборной Италии по общему количеству проведенных официальных матчей -175, а также количеству матчей в статусе капитана (вместе с Фабио Каннаваро - по 79). Кроме "Ювентуса", выступал за "Парму" и ПСЖ.