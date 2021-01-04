Буффона признали лучшим вратарем в истории футбола

Итальянский вратарь 42-летний Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем всех времен и народов.

Такие результаты голосования 18 вратарей из разных европейских стран, которое провела La Gazzetta dello Sport.

Буффон смог опередить Льва Яшина и Дино Дзоффа, Гордона Бэнкса, Икера Касильяса, Зеппа Майера, Ладислао Мазуркевича, Рожерио Сени, Клаудио Таффарела и Петера Шмейхеля.

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Джанлуиджи Буффон выступал за "Парму", ПСЖ и "Ювентусу". Выигрывал Кубок мира-2006 и был финалистом Евро-2012 со сборной Италии. Вместе с "Ювентусом" 9 раз становился чемпионом Италии.