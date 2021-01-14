Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия

Мануель Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года .Фото: Reuters

Вратарь сборной Германии и мюнхенской "Баварии" 34-летний Мануэль Нойер стал лучшим вратарем в мире с 2011 по 2020 год.

Соответствующее голосование провела Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Больше всего голосов набрал Нойер. На втором месте голкипер вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, на третьем - вратарь сборной Бельгии и "Реала Тибо Куртуа. Также в пятерку входят Уго Льорис и Кейлор Навес с" Тоттенхэма "и ПСЖ соответственно.

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Мануель Нойер является воспитанником "Шальке". С 2011-го года защищает цвета "Баварии". С мюнхенцами 8 раз выиграл Бундеслигу и дважды Лигу чемпионов. В 2014 году стал обладателем Кубка мира в составе сборной Германии.