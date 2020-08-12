4 игрока "Шахтера" попали в сборную недели Лиги Европы

УЕФА по итогам четвертьфинала Лиги Европы определил символическую сборную лучших игроков недели.

После разгромной победы "Шахтера" над "Базелем" сразу 4 игроков донецкой команды вошли в сборную недели, сообщает официальный сайт УЕФА.

Додо признан лучшим правым защитником. Марлос и Тайсон - игроками середины поля, а Жуниор Мораес стал одним из двух лучших нападающих.

Автор: uefa.com

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17 августа "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы сыграет против "Интера".