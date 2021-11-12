33-летняя звезда "Барселоны" рискует досрочно завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро провел в АПЛ 10 сезонов. Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Серхио Агуэро рискует досрочно завершить профессиональные выступления.

Последние результаты обследования Агуэро обнаружили, что проблемы форварда с сердцем серьезнее, чем ожидали, сообщает AS.

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Врачи не исключат, что аргентинец будет вынужден завершить карьеру. Хотя раньше ему прогнозировали возвращение на поле через три месяца.

В матче 12-го тура Примеры против "Алавеса" у Серхио случился приступ тахикардии.

Агуэро летом простился с "Манчестер Сити" и присоединился к "Барселоне" на правах свободного агента. А Англии аргентинец стал лучшим бомбардиром "ТС" в истории клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел только матчи и не забил ни одного мяча.